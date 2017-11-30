Песков рассказал о секретных встречах Путина и Порошенко

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко контактируют не только в рамках официальных встреч, есть и такие, о которых не сообщается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он пояснил, что у Путина множество контактов, не носящих публичного характера – и это обычная практика. По его словам, трудовой день президента не ограничивается публичными мероприятиями.

«Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», – заключил Песков.

Песков и ранее заявлял, что Путин ежедневно проводит много рабочих контактов, о которых не сообщает пресс-служба.