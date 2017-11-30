Порошенко «забыл» о живущих в Крыму русских

Говоря о ситуации в Крыму, украинский президент Петр Порошенко не стал упоминать русских в числе наций, проживающих на полуострове.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму – это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове…» – написал Порошенко в Facebook.

При этом украинский президент умолчал о том, что, согласно переписи населения, проведенной в 2014 году, 65,2% населения полуострова (74,2% городского населения) – русские, тогда как украинцы составляют 16% от общей численности населения (13,8% городского населения).

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица, который в марте 2014 года был главой украинского МИДа, заявил на суде по делу о госизмене Виктора Януковича, что лидеры евромайдана сознательно отказались воевать за Крым, чтобы полноценно установить власть в стране. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что виноватым в «сдаче Крыма» может оказаться нынешнее руководство Украины, в том числе секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В Москве подчеркивают, что проведение референдума в Крыму соответствует нормам международного права и Уставу ООН.