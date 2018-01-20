Twitter заблокировал около 4 тыс. связанных с Россией аккаунтов

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, заблокировала около 4 тыс. аккаунтов, якобы связанных с деятельностью российского «Агентства интернет-исследований» (АИИ) во время предвыборной кампании в США.

«Мы выявили дополнительно 1062 аккаунта, ассоциирующихся с АИИ. Мы заблокировали их все за нарушение условий пользования, главным образом за спам», – цитирует ТАСС заявление компании.

По данным Twitter, в целом было выявлено и заблокировано 3 тыс. 814 аккаунтов, якобы связанных с АИИ, владельцы которых разместили 175 тыс. 993 сообщений, что примерно равно 8,4% от общего числа твитов, относившихся к американским выборам.

В Twitter сообщили, что эти данные направлены в Конгресс США.

Напомним, в четверг Twitter и Facebook рассказали о мерах по борьбе с «российским влиянием».