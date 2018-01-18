Twitter и Facebook рассказали о мерах по борьбе с «российским влиянием»

Компании Twitter и Facebook сообщили о мерах по борьбе с якобы имевшим место «вмешательством» России в политические процессы других стран.

Директор одного из подразделений Twitter Карлос Монье сообщил, что компания пытается «выявить и в индивидуальном порядке оповестить» пользователей, ознакомившихся с материалами «Агентства по изучению интернета», якобы причастного к «вмешательству» России в американские выборы, передает РИА «Новости».

В свою очередь, политический директор Facebook в Великобритании Саймон Милнер сообщил, что компания занимается поиском свидетельств приписываемых России попыток оказать влияние на результаты референдума о Brexit. Facebook считает, что такая работа «займет несколько недель».

Об этом компания заявила в письме председателю комитета парламента Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиану Коллинзу. Милнер напомнил, что Facebook удалось обнаружить лишь «минимальную активность, связанную с Великобританией». Facebook попросила парламентария предоставить информацию по данному вопросу, которую британские парламент или правительство сочтут полезной для расследования.