Анонсирован визит главы МИД Германии в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль запланировал 3-4 января посетить линию соприкосновения в Донбассе совместно с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе украинского МИД уточнили, что Габриэль посетит с рабочим визитом Украину 3-4 января.

«В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ. Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках «нормандского формата», – говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

Напомним, в конце декабря омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что обмен пленными между Донбассом и Украиной нельзя назвать соответствующим минской формуле «всех на всех». Так, ДНР объявила о сотнях оставшихся в украинском плену сторонников.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Киев не упустил возможность обмануть даже в деле с обменом пленных.

Позднее президент Украины Петр Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными.