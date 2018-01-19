Возросло число погибших и раненых во время перестрелки в Одессе

Во время перестрелки в Одессе по уточненным данным погибли два человека, сообщили в региональном управлении Нацполиции Украины.

По данным источников, вторым погибшим якобы оказался ранее судимый гражданин, которого Дорошенко застрелил во время конфликта, передает УНИАН.

По информации советника главы одесского областного управления полиции Руслана Форостяка, вторым погибшим стал 30-летний участковый, получивший ранение в перестрелке.

Как сообщил представитель полиции в Facebook, у погибшего полицейского остались жена и ребенок.

До этого в Нацполиции сообщили, что в результате стрельбы ранены пять человек, в том числе трое стражей порядка.

По версии полиции, во время задержания Дорошенко, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, он оказал сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. Работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленника убили.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен арсенал оружия.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в Одессе Владимир Дорошенко, являлся сторонником антимайдана. До этого стало известно, что в результате перестрелки ранены трое полицейских. Стрелка правоохранители убили.