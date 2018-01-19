Убитым в перестрелке с полицией в Одессе оказался сторонник антимайдана

Подтвердилась версия о том, что полиция в Одессе застрелила политического активиста, сторонника антимайдана Валентина Дорошенко.

Об этом сообщает «Таймер» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание напоминает, что в 2008-2014 годах Дорошенко активно занимался общественно-политической деятельностью в Одессе и был известен яркими акциями.

От имени организации «Евреи против Гурвица» он пытался вызвать тогдашнего мэра Одессы Эдуарда Гурвица на дуэль, для чего приехал к зданию городской администрации на коне и с мечом в руке. Также Дорошенко был активистом организации «Партия Сталина».

В 2014 году он уехал из Одессы и не поддерживал связь с соратниками, которые не подозревали, что Дорошенко вернулся в город.

Как говорят соседи погибшего, он жил в их доме достаточно давно и казался «странным». В чем проявлялись странности Дорошенко, не сообщается.

Ранее представитель областной полиции Руслан Форостяк сообщил, что трое полицейских ранены в результате перестрелки в Одессе. Стрелка силовики убили на месте.