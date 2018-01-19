Неонацисты в Киеве сорвали акцию памяти Маркелова и Бабуровой

Ультраправые украинские радикалы из неонацистской организации С14 сорвали акцию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Как сообщает «Страна.ua», в Киеве представители ультраправой группировки С14 сорвали антифашистскую акцию памяти адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в Москве в 2009 году неонацистами.

Организаторы памятной акции с лозунгами «Помнить – значит бороться» вышли на Михайловскую площадь, однако там уже дежурили правые радикалы, которые не дали провести запланированную акцию, выкрикивая угрозы и закидывая активистов яйцами.

Националистов попыталась оттеснить полиция, но ультраправые забросали стражей порядка снежками. Полиция задержала восьмерых представителей группировки С14.

Напомним, 19 января 2009 года известный российский адвокат-антифашист Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января в Москве на Пречистенке. В преступлении были обвиннены представители ультраправой группировки «БОРН» Никита Тихонов и Надежда Хасис. Они были приговорены к длительным срокам.