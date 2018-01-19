На Ровенской АЭС внезапно отключился второй энергоблок

Автоматика отключила второй энергоблок Ровенской АЭС от энергосети по неизвестным причинам, сообщила пресс-служба украинской компании «Энергоатом».

«Причины отключения выясняются. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не менялось и находится в границах действующих норм», – передает ТАСС сообщение компании.

Тем временем на сайте государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщается, что второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за обесточивания органов регулировки системы управления защиты реактора, передает РИА «Новости».

Напомним, в октябре 2017 года два раза за три дня отключался третий энергоблок Ровенской АЭС.

Ранее третий энергоблок Ровненской АЭС был отключен от сети в мае и марте 2017 года.

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