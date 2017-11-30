Появилось фото задержания напавшего на школу в Бурятии

В Сети появилась фотография задержания школьника, организовавшего нападение на учительницу и учеников школы в Улан-Удэ.

Фото появилось в распоряжении портала Mash. На снимке видно, как военные у входа в школу повалили подростка. Рядом также находятся пожарные, которым пришлось бороться с огнем после возгорания коктейля Молотова в одной из аудиторий школы.

Отметим, что данные о нападавших до сих пор разнятся. По разной информации, их было от одного до трех. Известно, что одним из нападавших был ученик девятого класса Антон Бичивин, который кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где занимался седьмой класс, после чего напал с топором на учителя и учеников.

Также разнятся данные о пострадавших. По разной информации, ранены от четырех до семи человек. Одной из девочек подростки отрубили палец, еще одному мальчику повредили спину, учительница, пытавшаяся защитить детей, госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

При этом родственница одного из учеников рассказала, что школьники знали о готовящемся нападении.