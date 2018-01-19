Сеул пообещал поддержать российскую сборную на Олимпиаде

Председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гиль в ходе видеоконференции с главой Минвостокразвития Александром Галушкой заявил, что Южная Корея намерена активизировать группу поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Сон Ен Гиль заявил, что Южная Корея поддерживает решение российских спортсменов участвовать в Играх.

«Мы приветствуем решение российских спортсменов участвовать в индивидуальном порядке в Олимпиаде. Планируем активизировать группу поддержки для поддержки этих спортсменов», – передает РИА «Новости» слова корейского чиновника.

Напомним, в декабре Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что решение МОК относительно участия российских спортсменов в ОИ-2018 под нейтральным статусом подкрепляет выводы комиссий во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном. Последний поздравил МОК с решением отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.