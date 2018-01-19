Крым в составе России нарисовали на школьных картах в Чехии

На политических картах Европы, которые используются для обучения в некоторых школах Чехии, Крым отображен в составе России, передают местные СМИ.

Как пишет издание ac24.cz, карты поступили в школы в конце 2017 года из национального минобра. Украина уже выразила протест по этому поводу правительству Чехии, передает ТАСС.

После этого подобные карты были изъяты из продажи, но остались в некоторых школах.

Напомним, президент Чехии Милош Земан, напомнив историю с Косово, заявил, что применять двойные стандарты в отношении Крыма - плохая практика со стороны Евросоюза.