Грызлов: США санкционировали решение конфликта в Донбассе силовым методом

Постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что что США дали санкцию на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины в связи с законом о «реинтеграции Донбасса».

«Этот закон принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине. Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», – заявил Грызлов, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что принятый закон говорит о ставке на военное подавление конфликта в Донбассе, сделанной властями Украины.

«В законе нет упоминания минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом. Фактически выбран путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта, навязанный «партией войны» и приветствуемый президентом Украины», – сказал Грызлов.

Грызлов не понимает, как Киев собирается выполнять свои политические и другие обязательства, закрепленные в Комплексе мер, одобренном резолюцией Совбеза ООН, решениями Контактной группы и Нормандского формата. Постпред считает, что Донбассу нужно готовиться к обороне, так как договориться с Киевом не получится.



По словам Грызлова, принятие закона о «реинтеграции» для России, объявленной «агрессором», стало очередным доказательством нежелания Киева найти компромиссы и выполнить обязательства.



«Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений», – подчеркнул постпред.



По его словам, Россия остается верной минским соглашениям, и призывает Украину к выполнению обязательств.

В четверг Верховная рада приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор». При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией.



В октябре Грызлов заявлял, что внесенный в Раду законопроект о «реинтеграции Донбасса» блокирует минские договоренности.