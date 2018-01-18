В CNN дали Трампу совет по избежанию сердечного приступа

Президенту США Дональду Трампу в ближайшие три-пять лет грозит сердечный приступ, если он не изменит своих привычек, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что у президента США «распространенная форма болезни сердца», с которой относительно легко справиться, если принимать больше препаратов, снижающих уровень холестерола, и внести необходимые изменения в свой образ жизни, передает РИА «Новости».

Без этих мер, отмечается в сообщении телеканала, для Трампа существует «умеренный риск сердечного приступа».

Врач-кардиолог Рейчел Бонд из нью-йоркской больницы «Ленокс Хилл» отметила, что речь идет о коронарной болезни сердца. Несмотря на то, что показатели 71-летнего Дональда Трампа лучше, чем у 46% мужчин его возраста и расы, к этому не стоит относиться беспечно, подчеркнула медик.

Ранее главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что у американского президента Дональда Трампа нет признаков нарушений функций головного мозга. До этого Джексон сообщил, что у Трампа «отменное здоровье».