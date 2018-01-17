Медосмотр не выявил у Трампа когнитивных проблем и психических расстройств

У американского президента Дональда Трампа нет признаков нарушений функций головного мозга, заявил главный врач Белого дома Ронни Джексон.

«Нет ничего, указывающего на то, что у него имеются когнитивные проблемы», - приводит слова врача ТАСС.

Тест на когнитивные способности показал «нормальные» результаты. У Трампа «нет абсолютно никаких психических расстройств», сказал Джексон.

Врач заверил, что президент четко излагает свои мысли и имеет ясное сознание. Он подчеркнул, что обследование психического состояния президента первоначально не планировалось, однако Трамп сам настоял на этом.

Джексон заявил, что Трамп годен «к исполнению своих служебных обязанностей». По его мнению, «высока вероятность», что до окончания срока полномочий у Трампа не возникнет никаких проблем со здоровьем.

Врач сообщил, что вес Трампа – 108 кг при росте около 190 см, президент «хотел бы похудеть на 5–7 кг».

«В состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту. У президента зафиксировано артериальное давление 122/74», – сообщил Джексон, добавив, что «сердце президента работает нормально».

У Трампа зафиксирована небольшая близорукость, но «глазных патологий не обнаружено». Кроме того, у Трампа все в порядке с зубами, легкими, кожей.

Врач отметил, что Трамп «энергичен», не употребляет спиртных напитков и не курит, любит играть в гольф.

На прошлой неделе Джексон сообщил, что у Трампа «отменное здоровье».