Командующий ВМС НАТО призвал спокойнее реагировать на российские учения

Нужно спокойнее реагировать на российские военные учения, заявил командующий ВМС НАТО британский вице-адмирал Клайв Джонстон в Атлантическом совете.

Как заявил командующий ВМС НАТО, в СМИ учения представляли «репетицией вторжений». Джонстон призвал «более сдержанно подходить к оценкам, не рисовать россиян как трехметровых великанов».

«Они такие же, как и мы, им тоже приходится решать проблемы с нехваткой ресурсов», – приводит его слова ТАСС.

Джонстон подчеркнул способность России «раз за разом задействовать на больших расстояниях значительные силы».

По его словам, наступило время «такого соперничества на море, которого не наблюдали ранее». Россия и Китай «готовят себя к периоду интенсивных вызовов», что «подчеркивает важность сохранения военно-морской мощи в стратегии НАТО», заявил Джонстон.

Он отметил способность России «хорошо использовать появляющиеся возможности», приведя в пример Сирию.

«В мы видим, что россияне действуют более целенаправленно, агрессивно, открыто и ближе к нашему дому, чем когда-либо ранее, и нас это немного нервирует», – сказал Джонстон, призвав «приспособиться к тому, как Россия начинает расставлять на шахматной доске свои фигуры - разведывательные корабли, боевые корабли, подлодки».

Джонстона беспокоит ситуация в Балтийском и Черном морях. Он согласен с тем, что в Балтийском море существует угроза, при которой НАТО «невозможно будет войти в это море и невозможно выйти». Кроме того, по его мнению, «больше всего происходит преобразований» в Черном море, но НАТО наращивает там свои силы – за 18 месяцев они выросли втрое.

«Мы начинаем лучше понимать ситуацию там», – сказал британский вице-адмирал.