Нафтогаз заявил о возможной потере дешевых европейских кредитов

Глава украинского Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что госкомпания может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году.

«К сожалению, правительство не выполнило требования, которые нужно было выполнить для продления кредита ЕБРР в прошлом году. 300 млн долларов будут погашены в январе, и, насколько мы понимаем, возобновление этой линии автоматически не произойдет. Захочет ли ЕБРР в этой ситуации вступать в переговоры с правительством о продлении линии, мне сложно сказать... Насколько мне известно, из-за проблем с МВФ Всемирный банк также планирует после погашения не возобновлять линию в 500 млн долларов», – сказал Коболев, передает РИА «Новости».

По его словам, напряжение между Украиной и мировыми кредитными организациями уже обошлось Нафтогазу в 300 млн долларов, «а всего будет стоить 800 млн долларов дешевого кредитного ресурса».

Коболев считает потерю кредитов одной из главных проблем Нафтогаза в 2018 году, и уверен, что столь дешевого кредитного ресурса Украина не сможет взять нигде.



Напомним, в начале декабря Евросоюз отказался выдать Украине 600 млн евро из ранее обещанных кредитов.