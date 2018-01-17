Умер режиссер «Полицейской академии»

Американский режиссер и сценарист Хью Уилсон, известный по комедии «Полицейская академия», скончался в американском Шарлотсвилле в возрасте 74 лет, сообщили местные СМИ.

Как сообщил журнал Variety, Уилсон умер 14 января, в последние годы жизни Уилсон преподавал в Виргинском университете, передает ТАСС.

Уилсон известен по фильмам «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс», «Клуб первых жен», «Ковбойская рапсодия» и «Полицейская академия».

Всего на его счету около 30 работ в кино и на ТВ.

Напомним, ранее в США скончался режиссер «Ночи живых мертвецов» Джордж Ромеро.