«Коммунисты России» собрали около 70 тыс. подписей за кандидата в президенты Сурайкина

Партия «Коммунисты России» собрала около 70 тыс. подписей в 64 регионах в поддержку своего руководителя Максима Сурайкина, выдвинутого на выборы президента.

«На данный момент мы собрали чуть более 70 тыс. подписей. Подписи собираются в 64 регионах», – цитирует Сурайкина ТАСС.

По его словам сбором подписей занимаются волонтеры, которые «ходят по квартирам».

Также Сурайкин отметил, что его партия «планирует собрать около 200 тыс. подписей, чтобы отобрать лучшие подписи и сдать их в Центризбирком».

«Мы надеемся, что ЦИК ответственно подойдет к этому вопросу, поскольку мы будем максимально качественно собирать подписи, отбирать бракованные подписи и добиваться регистрации», – добавил он.

По словам Сурайкина, к 21 января планируется завершить сбор подписей и в конце января подать их в ЦИК.

Поскольку Сурайкин выдвинут на выборы президента непарламентской партией, для регистрации на выборах ему необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января.

Напомним, кроме Сурайкина на должность президента России претендуют Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.