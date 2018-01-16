Звезда «Бумера» попал в больницу

Российский актер театра и кино Сергей Горобченко сообщил, что его госпитализировали с диагнозом «панкреатит».

«Панкреатит- дело тонкое... Так определили. С каждым может... Собирался утром на пробу, а доехал до больнички», – написал актер в Facebook.

Со ссылкой на медиков актер сообщил, что причиной болезни стали «еда, праздники, алкоголь, нервы».

«Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается – нервы... Ну и плюс праздники. Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!» – добавил Горобченко.

Актер Сергей Горобченко известен по ролям в фильмах «Бумер», «Башмачник», «Первый после Бога», «Лифт», «Братья Карамазовы», «Рябиновый вальс», «Миннесота», а также в сериалах «Агент национальной безопасности», «Марш Турецкого», «Доктор Живаго», «Супермаркет», «Склифосовский», «Офицеры» и другим.