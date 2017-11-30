Мэра Ярославля сравнили с крестителем Руси

В соцсетях с иронией отнеслись к требованию главы Ярославля Владимира Слепцова, потребовавшего от подчиненных окунуться в иордань на Крещение: чиновника назвали вторым Владимиром Крестителем.

В рамках рабочего совещания мэр Ярославля Владимир Слепцов настоятельно порекомендовал всем своим заместителям и главам городских администраций окунуться в иордань на Крещение – с 18 на 19 января.

«Прошу в данном мероприятии участвовать всех глав районов, так же, как и замов. Я имею в виду – в купелях. Вы покажете примеры всем. Так же, как и замы. Вы же православные люди?.. В связи с этим прошу обеспечить [организацию крещенских купаний], заодно попробуете», – сообщил Слепцов.

Владимир Слепцов рекомендовал окунаться только заместителям и главам районов, поэтому не все окунутся в иордань.

Призыв Слепцова иронично прокомментировали ярославцы: они стали сравнивать градоначальника с князем Владимиром, крестившим Русь.

«Князь Владимир... Слепцов будет заново Русь крестить, – пишут пользователи соцсетей. – Начнет со своих подчиненных».

«Отмечается, что это дело сугубо добровольное, но все как один говорят, что на решение окунуться в купель слова мэра никак не повлияли», – сообщает издание rep.ru

«Да, мы пойдем на это добровольно – никто никого не неволит», – говорят в мэрии.

В 2018 году в Ярославле будет открыто пять иорданей для купания.