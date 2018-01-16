Друг организатора резни в пермской школе знал о готовящейся акции

Друг организатора нападения в пермской школе Льва Биджакова во вторник обратился в полицию, сообщив, что знал о планах товарища организовать «какую-то акцию».

«Вообще я думал, что он хочет покончить с собой прямо в школе. Он много говорил о том, что его все задолбало, он устал, все вокруг дебилы», – рассказал друг Биджакова Telegram-каналу Mash.

По его словам, в понедельник утром он направился домой к товарищу, надеясь отговорить его от самоубийства. «Но, когда я пришел к нему, оказалось, что он уже ушел», – добавил юноша.

Средняя общеобразовательная школа №127 в Перми, где в понедельник в результате драки с поножовщиной пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей, во вторник закрыта.

Мотивами преступления называют желание подростков прославиться. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Зачинщики драки во вторник переведены из реанимации, пострадавшая от их рук учительница пришла в себя.