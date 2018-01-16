Россиянку и американца задержали в Таиланде за наркоторговлю

Гражданка России и гражданин США задержаны полицией на острове Пханган по обвинению в наркоторговле, сообщают тайские СМИ.

Как пишет интернет-версия газеты «Тхаи Рат», 32-летняя россиянка Римма Куканова и 44-летний американец Энрико Эбруссо были задержаны в ходе контрольной закупки наркотиков, проведенной полицией Таиланда, передает РИА «Новости».

В ходе обыска бунгало, в котором проживала пара, полиция нашла 145 граммов «экстази» 1,58 грамма кетамина, 3,78 грамма метамфетамина, один грамм марихуаны и необходимые для фасовки наркотиков предметы.

В ходе допроса задержанные признались в торговле наркотиками в развлекательных заведениях на острове Пханган.

В российском посольстве в Бангкоке подтвердили получение уведомления о задержании Кукановой.

«В провинцию Сураттхани, на территории которой находится остров Пханган, отправился представитель местной адвокатской фирмы, которая может взять на себя защиту задержанных, в том числе гражданки России, в суде. Решение о найме адвоката будет принимать, конечно, сама задержанная», – сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.

Напомним, 11 января 2018 года на острове Самуи в Таиланде арестовали россиянина после совершения ДТП, в котором погиб подданный Великобритании.