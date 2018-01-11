Россиянина арестовали после смертельного ДТП в Таиланде

На острове Самуи в Таиланде арестовали россиянина после совершения ДТП, в котором погиб подданный Великобритании.

По данным издания, в ночь на среду россиянин на автомобиле сбил 69-летнего британца, переходившего дорогу. Скорость была настолько высокой, что тело погибшего отлетело после столкновения на 20 метров, передает ТАСС со ссылкой на газету «Нейшн».

Россиянину пока не предъявлено обвинение.

В посольстве России в Таиланде сообщили, что не получали информацию о данном инциденте от правоохранительных органов королевства.

Ранее сообщалось, что россиянин, гражданка Таиланда и гражданин Южной Кореи погибли в ДТП с мотоциклом в Таиланде.