Россиянин погиб в ДТП в Таиланде

Три человека, в том числе российский турист, погибли в результате аварии на туристическом курорте в Таиланде, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции Паттайи.

Как пишет издание Nation, 22-летний россиянин Александр Захаров и гражданка Таиланда ехали на мотоцикле и сбили 20-летнего парня из Южной Кореи, передает РИА «Новости». В результате ДТП все трое погибли, по свидетельству очевидцев, мотоцикл двигался на большой скорости.

Напомним, это далеко не первый случай гибели российских Туристов в Таиланде. Ранее россиянин погиб в курортной Паттайе после того, как его сбил мотоциклист, два человека погибли в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде, один из них являлся гражданином России, в Таиланде двоих россиян сбила машина, которой управлял гражданин Великобритании, один из российских туристов погиб.