Украина увеличила поставки товаров в Россию

Украина в январе-ноябре 2017 года экспортировала в Россию товаров на 3,58 млрд долларов, что больше, чем за аналогичный период 2016 года на 11,6%, следует из данных Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Импорт товаров на Украину из России, по данным статистического органа, за этот же срок составил 6,33 млрд долларов, что на 38,2% больше, чем в 2016 году, передает РИА «Новости».

При этом экспорт продукции с украинских предприятий в прошлом году вырос в том числе и в страны Евросоюза – за 11 месяцев 2017 года было экспортировано товаров на 15 млрд 914 млн долларов, это на 30,4% больше, чем годом ранее.

Импортировано из ЕС на Украину было товаров на 18,831 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что рост торговли Украины с Россией оказался больше, чем с ЕС. При этом рост суммарного товарооборота с Россией оценивался в 28,6%.