Собчак усомнилась в финансовых мотивах дела против Серебренникова

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты страны, заявила, что режиссера Кирилла Серебренникова «взяли» не из-за суммы в 60 млн рублей, а из-за того, что его спектакль оказался «антигосударственным».

Она напомнила, что Серебренникова отправили под домашний арест за сумму в 60 млн рублей. При этом Собчак усомнилась в том, что именно из-за этих денег взяли «главного коррупционера страны». «Просто спектакль его посвящен религиозным темам, и его можно назвать антигосударственным», – приводит слова Собчак kp.ru.

Защитники Серебренникова считают дело политическим. В то же время власти указывали, что «зажима искусства» в этом деле никакого нет, вопросы возникли в связи с расходованием бюджетных средств.

Российский президент Владимир Путин, в частности, подчеркивал, что в отношении Серебренникова ведется не преследование, а расследование – в противном случае не увидел бы свет балет «Нуреев».

Количество зарегистрированных претендентов на должность президента России составляет более 60 человек. Это, кроме действующего президента Владимира Путина и Ксении Собчак, также Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский.