Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина

Официальный сайт избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина начал работу в понедельник, 15 января, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

«15 января начал работу интернет-сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. Это putin2018.ru и путин2018.рф. Концепция сайта разработана информационным блоком штаба кандидата, его наполнением займутся медиаволонтеры», – сказал Кондрашов.

Он отметил, что ресурс «разработан одной из ведущих студий Рунета, имеющей огромный опыт в производстве сайтов» – Notamedia, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более 700 тыс. подписей в его поддержку.

Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»).

Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.