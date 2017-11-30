МВД начало проверку данных о массовом избиении сотрудников ДПС в Подмосковье

Полиция проверяет информацию о массовом избиении сотрудников ДПС в Серпухове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о массовой драке с участием сотрудников ДПС под Серпуховом проводится проверка», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа неизвестных избивает нескольких жертв (внимание: ролик содержит сцены жестокости).

Автор записи сообщил, что жертвами нападения якобы стали сотрудники ДПС, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в Чебоксарах суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно женщину, избившую пятерых полицейских.