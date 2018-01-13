Украинцы стали «стучать» на слушающих русские песни соседей

Борьба с «сепаратизмом» на Украине принимает гротескные формы: жители страны стали вызывать полицию в кафе и бары, где гости смотрят российские телеканалы или исполняют русские песни, сообщают украинские СМИ.

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи», – заявил украинской газете «Вести» представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Жукович сообщил, что если в действиях человека находят «признаки сепаратизма», то принимаются меры, предусмотренные украинским законодательством, а информация о нем передается службе безопасности Украины.

При этом правоохранитель заверил, что «пьяного за российские песни в тюрьму не посадят». По его словам, зачастую мотивом для обращения в полицию с подобными заявлениями служат личные причины, «человеческий фактор», желание отомстить. «Люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник – сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить», – сказал он.

Издание в качестве примера приводит случай, когда жительница Полтавы сумела добиться лишения отца своего ребенка родительских прав, так как тот посещал неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Юрист Виталий Наум пояснил, что на Украине не запрещают критиковать государственные органы, однако если человек «говорит, что давайте поменяем эту власть, отделимся, а в «Советском Союзе колбаса была по 16 копеек», то это уже подпадает под статью «Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти».

Ранее Киев заявлял, что многие украинцы используют русский язык в повседневной речи, не являясь этническими русскими. Украинские власти считают, что с этой «постколониальной деформацией» нужно бороться.