В США стали оживать вмерзшие в лед аллигаторы

В Северной Каролине аллигаторы, заледеневшие из-за аномальных холодов, стали приходить в себя после вынужденной спячки.

В интернете появилось видео из Национального парка Shalotte River Swamp, подтверждающее, что аллигаторы стали выходить на поверхность пруда.

Ранее сотрудники Национального парка опубликовали видеозапись, показав замерзших в пруду крокодилов. Из-под льда водоема выглядывали только носы и большие зубы аллигаторов.

Руководитель заповедника Джордж Ховард отмечал, что аллигаторы могут подстраиваться под условия среды, регулируя температуру тела и замедляя обмен веществ. Он обещал, что животные вернуться к обычному образу жизни, когда погода вернется к норме, передает РИА «Новости».