США включили «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов

Торрент-трекер Rutracker.org и соцсеть «ВКонтакте» включены в список крупнейших мировых пиратских ресурсов, составленный министерством торговли США.

В список попал еще ряд российских проектов, в частности, торрент-трекер Rapidgator.net и онлайн-кинотеатр kinogo.cc, передает «Интерфакс».

Включение в список не грозит санкциями, а просто напоминает о существовании проблемы интеллектуального пиратства.

В список включены 25 ресурсов разных стран мира, нарушающие, по мнению США, авторские права.