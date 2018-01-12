Суд снял арест со счетов экс-главы «Почты России» Страшнова на сумму более 95 млн рублей

Снят арест на сумму 95 млн рублей, наложенный на денежные счета экс-руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова в рамках уголовного дела о превышении полномочий при получении незаконной премии.

О снятии ареста с денежных средств Страшнова сообщил источник ТАСС. В Басманном суде Москвы подтвердили, что ходатайство следствия о продлении срока ареста счетов не поступало.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы арестовал счета экс-главы «Почты России» Страшнова. Арест наложили на сумму более 95 млн рублей, Страшнову запретили совершать операции по счетам и распоряжаться деньгами.

Ранее СМИ сообщали, что Страшнов мог незаконно выписать своим заместителям премии почти на 270 млн рублей в 2014–2015 годах. А в ноябре 2016 года Генпрокуратура требовала возбуждения дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в размере 95,4 млн рублей по итогам 2014 года.