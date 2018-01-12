Полиция опровергла прибытие в Россию заминированного поезда

Транспортная полиция опровергла сообщения о прибытии «заминированного поезда» на станцию в Белгородской области, пояснив, что на месте нашли только старую гранату без запала.

«Размещенная в ряде СМИ и соцсетях информация о прибытии на станцию Валуйки-Сортировочные «заминированного поезда» не соответствует действительности… С места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала», – сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

По словам сотрудника пресс-службы, движению поезда граната не угрожала, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу СМИ сообщали, что прибывший из Донецкой народной республики в Россию грузовой поезд оказался заминирован.