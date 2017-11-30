В Россию из ДНР пришел заминированный поезд

Прибывший из Донецкой народной республики в Россию грузовой поезд оказался заминирован, бомбу заметили сотрудники железнодорожной станции «Валуйки-Сортировочные» в Белгородской области.

По предварительным данным, на боковой раме одного из вагонов была закреплена ручная граната Ф-1, сообщает Telegram-канал Mash.

Портал отмечает, что излом боковой рамы в 100% случаев приводит к крушению поезда, так как при этом вагон теряет колеса и сходит с путей.

Прибывшие на вызов сотрудников станции правоохранители обезвредили боеприпас. В настоящий момент по данному факту начата проверка, сообщает Life.