Проведена оценка повреждений столкнувшегося с сухогрузом БДК «Ямал»

Специалисты «Севморзавода» проверили корпус большого десантного корабля ЧФ «Ямал», столкнувшегося с сухогрузом в Эгейском море, и пришли к выводу, что повреждения незначительны.

«Характер повреждений на БДК ЧФ «Ямал» незначительный, по выводам специалистов «Севморзавода» БДК «Ямал» в кратчайшие возможные сроки войдет в строй», – передает РИА «Новости» слова представителя завода.

Осмотр «Ямала» проходил в сухом доке севастопольского филиала Центра судоремонта «Звездочка» после возвращения корабля из Новороссийска.

В среду большой десантный корабль ВМФ «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море. Позднее стали известны сроки ремонта «Ямала». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о финансовых последствиях аварии.

В четверг «Ямал» был помещен в док Севморзавода в Севастополе для оценки повреждений.