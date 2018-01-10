Стали известны сроки ремонта столкнувшегося с сухогрузом БДК «Ямал»

Большой десантный корабль «Ямал» Черноморского флота России, столкнувшийся с торговым судном в Эгейском море, будет отремонтирован за короткий срок, сообщают источники.

«Жизненно-важные узлы корабля не задеты. Объем работ небольшой. Корпусные работы не займут много времени», – цитирует «Интерфакс» источника в оборонно-промышленном комплексе.

В среду стало известно, что большой десантный корабль ВМФ «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море. Начальник отдела информационного обеспечения ЧФ пресс-службы ЮВО капитан первого ранга Вячеслав Трухачев сообщал, что инцидент возник по вине сухогруза «Орка-2» с флагом Сьерра-Леоне, который нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море. Инцидент произошел утром 30 декабря.