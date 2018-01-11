В Крыму начали осмотр столкнувшегося с сухогрузом БДК «Ямал»

Большой десантный корабль «Ямал», столкнувшийся с сухогрузом «Орка-2» в Эгейском море, помещен в док Севморзавода в Севастополе для оценки повреждений.

«Корабль поставлен в заводской док. Специалистами флота определяется необходимый объем работ, который нужно выполнить. Сколько продлится обследование, сейчас сложно сказать», – цитирует ТАСС пресс-службу Севморзавода.

Специалисты Севморзавода начали осматривать корпус «Ямала», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя предприятия. «БДК «Ямал» заведен в док для осмотра повреждений, которое уже начато», – сказал собеседник. По его словам, в результате осмотра будет определен перечень необходимых ремонтных работ.

По данным источников в Черноморском флоте России, после инцидента «Ямал» самостоятельно прибыл в Новороссийск, а затем и в Севастополь.

В среду большой десантный корабль ВМФ «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море. Позднее стали известны сроки ремонта «Ямала». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о финансовых последствиях аварии.

Большой десантный корабль «Ямал» построили по проекту 775 под именем «БДК-67» в польском Гданьске в 1988 году. Строительство корабля велось по заказу СССР исключительно для флота страны. Корабль вошел в состав Черноморского флота СССР.

Корабль имеет водоизмещение 4012 тонн, длину – 112,5 м, ширину – 15 м, осадку – 3,7 м, скорость полного хода - 17,59 узла, дальность плавания - 3,5 тыс. миль при 16 узлах, 6 тыс. миль при 12 узлах, две силовые установки и два винта. «Ямал» оснащен двумя сдвоенными 57-мм артиллерийскими установками АК-725, двумя пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М», четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».