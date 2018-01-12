Женщина выпала из окна второго этажа роддома в Омске

В Омске из окна одного из родильных домов города выпала 20-летняя роженица; младенец жив, женщина получила незначительную травму.

Инцидент произошел в четверг вечером, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Омской области.

По данному факту проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.