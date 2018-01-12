СМИ: Полигон Северной Кореи для ядерных испытаний поддерживается в готовности

На ядерном полигоне Пхунгери в КНДР продолжаются работы, сообщают СМИ.

Портал 38North, который специализируется на северокорейской проблематике проанализировал спутниковые снимки и пришел к выводу, что КНДР углубляет западный туннель на полигоне. Сообщается об «активности рабочих и техники», возросших объемах вывозимого грунта, передает ТАСС.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения Государственной академии наук заявил, что благодаря науке и национальной экономике КНДР сможет выдержать санкции на протяжении и 10, и 100 лет.

В сентябре КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. Испытание проводилось на полигоне Пхунгери.