Новый посол США в Нидерландах вновь опозорился перед журналистами

Американский посол в Нидерландах Пете Хукстра вновь не смог оправдаться перед журналистами за свои прежние высказывания о ситуации в стране.

Хукстре припомнили его высказывания о том, что в Нидерландах «сжигают» не только машины, но и политиков. Он пытался уйти от ответа или просто ничего не отвечал, но журналисты один за другим требовали от посла либо отказаться от своих слов, либо подтвердить их, назвав хотя бы одного «сожженного политика», пишет Washington Post.

В конце концов один из журналистов заявил: «Это Нидерланды – вы должны отвечать на вопросы».