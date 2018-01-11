Российское Заполярье предложено освещать при помощи спутников

Ученые РКК «Энергия» предложили освещать российские Заполярные районы при помощи специальных спутников-отражателей, следует из доклада корпорации, подготовленного к «Королевским чтениям» в Москве.

«Для освещения заполярных районов России в зимний период предлагается использовать отраженный от спутников-осветителей световой поток», – цитирует документ РИА «Новости».

Отражателями могут стать мембранные диски с 50-метровым радиусом, соединенные с корпусом спутника. Мембрану предлагается производить из алюминизированной полиамидной пленки, имеющей толщину 0,0001 сантиметра.