Росстат назвал уровень инфляции за новогодние каникулы

С 1 по 9 января инфляция в России составила 0,2%, следует из опубликованных в четверг данных Росстата.

За первые январские дни куриные яйца подорожали на 0,6%, сахар-песок и пшено – на 0,3% и 0,2% соответственно. При этом гречневая крупа подешевела на 0,5%, свинина, вермишель и карамель – на 0,1-0,2%, передает РИА «Новости».

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 1,7%, в том числе картофель, белокочанная капуста, лук, морковь, томаты и огурцы – на 2,4-3,7%.

Проезд в метро повысился на 1,7%, а в городском наземном транспорте – на 1,2%.

Накануне российское статисическое ведомство сообщило, что в 2017 году уровень инфляции в стране составил 2,5%.

Газета ВЗГЛЯД анализировала недоверие россиян к низким показателям инфляции. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что в 2017 году инфляция в России по итоогам 2017 года чуть более 3%, назвав такой показатель «рекордно низким».