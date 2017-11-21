Украинская прокуратура попросила крымчан сообщать о получении повесток в армию России

Прокуратура «Автономной Республики Крым», базирующаяся в Киеве после присоединения Крыма к России, призывает жителей полуострова уведомлять ведомство в случае поступления повесток из российских военкоматов.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии России, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или иного привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При получении повесток жителей Крыма просят обращаться в «прокуратуру АРК».

В ноябре Украина в очередной раз потребовала от России отмены решения о призыве на военную службу жителей Крыма.