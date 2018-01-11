Руководство рязанского кардиодиспансера уволили из-за застолья в рабочее время

Минздрав Рязанской области уволил заместителя главврача и заведующую диспансерно-консультативным отделением Областного клинического кардиодиспансера после того, как в Сети появилось видео новогоднего застолья в кабинете завотделением в рабочее время.

«В связи с публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников Областного клинического кардиологического диспансера Министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, по итогам которой установлен факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей», – говорится в сообщении регионального министерства.

Кроме того, по результатам проверки главный врач кардиодиспансера получил выговор, передает ТАСС.

Видео появилось на YouTube в среду, и было снято одним из возмущенных посетителей кардиодиспансера.

«В часы приема врачи отмечают в кабинете у заведующей, пациенты молча ждут, пока закончится это совещание», – посетовал автор ролика Александр Морозов, проходя по коридору, где ждали приема пациенты.

После этого мужчина без стука зашел в кабинет заведующей отделением Галины Лазаревой. В кабинете был накрыт праздничный стол, за которым сидели девять женщин в белых халатах.

«А вот такое собрание у нас. Такое собрание у заведующей отделением. Все, всех увидели, всех посмотрели, будет направлено куда нужно», – пообещал молчащим врачам пациент и покинул кабинет.