Азербайджанская оппозиция решила провести съезд в Тбилиси

Азербайджанское оппозиционное движение ReAL – «Республиканская альтернатива» – планирует провести съезд в Тбилиси с участием 100 делегатов 21 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

Возглавляет данное движение арестованный в 2014 году на семь лет Ильгар Мамедов, освободить которого требует ЕСПЧ. Посольство Грузии в Азербайджане по своим каналам начало разбираться с информацией.

Из-за азербайджанской оппозиции между Тбилиси и Баку в прошлом году возникли трения. Это связано с делом таинственно исчезнувшего в мае в Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, которого позже осудили в Баку. Делом Мухтарлы активно интересуются европейские политические институты и правозащитники.

Между тем, источники газеты ВЗГЛЯД в Баку говорят, что предварительное распространение информации о намерениях азербайджанских оппозиционеров является своеобразным сигналом Азербайджана грузинской стороне, чтобы та не допустила съезд «альтернативщиков». Также отмечается, что в связи с твердой позицией Грузии иметь прочные стратегические отношения с Баку представители оппозиции Азербайджана, покидающие родину, выбирают другие страны.