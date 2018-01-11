Могерини рассказала об итогах переговоров с Ираном

Министры иностранных дел ЕС, Британии, ФРГ и Франции на встрече с коллегой из Ирана подтвердили, что ядерная договоренность работает и позволяет достичь поставленных целей, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«ЕС выразил очень ясную позицию по ядерной договоренности, как это было заявлено 28 министрами в октябре прошлого года и вновь подтверждено сегодня. Договоренность работает, она достигает основных целей», – цитирует Могерини РИА «Новости».

Что касается ракетной программы Ирана и его действий в регионе, то они, по словам главы европейской дипломатии, не связаны с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает ТАСС.

«Мы выражаем озабоченность развитием ракетной программы Тегерана и его действиями в регионе, однако подчеркиваем, что они должны быть отделены от выполнения ядерного соглашения», – подчеркнула Могерини.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что договорился с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини пригласить в ЕС главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможный слом иранской ядерной сделки пошлет неправильный сигнал по ситуации вокруг КНДР. До этого лидеры стран-членов ЕС по итогам дискуссии, прошедшей в первый день саммита ЕС, подтвердили свою приверженность выполнению соглашения по атомной программе Ирана.