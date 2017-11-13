Пользователей соцсетей обяжут делать ссылки на СМИ-иноагенты

Российские парламентарии примут закон, согласно которому пользователи соцсетей при публикации на своих страницах материалов СМИ-иноагентов должны будут делать специальные ссылки, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Обязательно, везде, (где) перепечатывает он информацию», – сказал Толстой «Интерфаксу».

Он привел пример: «Вот, например, мы пишем, что ИГИЛ* – запрещенная в РФ организация». «По идее, так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США», – сказал Толстой.

Соответствующий законопроект российские парламентарии рассмотрят в первом чтении в пятницу, 12 января.

В среду Толстой также говорил, что под действие закона о СМИ – иностранных агентах подпадут блогеры, получающие финансирование от иностранных правительств, но не от частных лиц.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.