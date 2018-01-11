Ми-171А2 решили испытать в условиях экстремально низких температур

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) запланировал испытания новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 при температуре до -50 градусов по Цельсию.

«Две машины, а также специалисты Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля уже прибыли в Якутию, где в течение месяца будут проводиться испытания вертолетов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

Всего в программе испытания запланировано порядка 20 полетов при температуре до -50 градусов и в условиях обледенения.

«В этой ситуации будет проверена работа противообледенительной системы вертолета, системы обогрева и ряд других вспомогательных систем, отвечающих за бесперебойную работу при экстремально низких температурах воздуха», – рассказали в холдинге.

Ми-171А2 – глубоко модернизированная версия модели Ми-8/17. Разработчики включили более сотни усовершенствований и технологических решений, машина оснащена самой современной авионикой, что позволяет ей летать при любой погоде и в любое время суток. Скорость – до 280 км/ч (на 30 км/ч больше, чем у Ми-8/17).

Напомним, в феврале 2017 года компания «Вертолеты России» запустила новейший многоцелевой вертолет Ми-171А2 в производство.

В ноябре 2017 года в рамках международной выставки Dubai Airshow 2017 холдинг «Вертолеты России» заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2.