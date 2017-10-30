Ростех: Решение суда по крымским турбинам создало важный прецедент

В Ростехе заявили, что довольны решением Арбитражного суда Москвы по иску «дочки» Siemens по крымским турбинам.

«Мы довольны, суд доказал нашу правоту. Фактически в России создается прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории РФ – незаконно», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Ростеха.

В среду столичный арбитраж признал поставку турбин Siemens в Крым законной, отклонив иск немецкой компании.

Ранее в среду суд не принял встречный иск Ростеха к Siemens по крымским турбинам. В середине декабря Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму теплоэлектростанций. Ранее суд отказал «дочке» Siemens в аресте крымских турбин.

До этого руководство «Технопромэкспорта» заявило, что германский концерн Siemens намеренно затягивает рассмотрение дела по иску о поставках турбин в Крым.

В октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отказавшейся арестовать турбины в Крыму.

Напомним, компания «Сименс технологии газовых турбин» подала иск к структурам Ростеха – ООО и ОАО «Технопромэкспорт». Спор возник из-за турбин, которые, как считает сторона ФРГ, поставили в Крым в обход санкций ЕС. Истец просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.